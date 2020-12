Rose nach «Bild»-Informationen Trainerkandidat beim BVB

Schon Ende Oktober hatte Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl Spekulationen um einen möglichen Wechsel Roses nach Dortmund als respektlos bezeichnet. Rose sagte damals, er kommentiere solche Dinge grundsätzlich nicht.

Der BVB hatte sich am Sonntag nach zweieinhalb Jahren von Lucien Favre getrennt. Den Ausschlag für den Abschied vom 63 Jahre alten Schweizer gab die 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart am Samstag. Bis zum Saisonende soll nun der bisherige Co-Trainer Edin Terzic die Mannschaft führen. Erstmals wird der 38-Jährige an diesem Dienstag im Bundesligaspiel bei Werder Bremen die Verantwortung für das Team tragen. Ihm zur Seite stehen der bisherige U17-Trainer Sebastian Geppert und Top-Talente-Trainer Otto Addo.