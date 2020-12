Ministerium rechtfertigt sich für späte Informationen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Schulministerium hat auf Verärgerung über die späte Information der Schulen zu den neuen Regelungen ab Montag reagiert: «Die Kritik an sehr kurzfristig übersandten Schulmails prallt nicht an uns ab», schrieb Staatssekretär Mathias Richter am Sonntag in einer neuen Mail an alle Einrichtungen: «Aber immer wieder in dieser Pandemie konnten wir bestimmte Entwicklungen nicht verlässlich genug und so frühzeitig vorhersagen, um rechtzeitig alle Beteiligten einzubinden.»

Von dpa