Hasch-Muffins für die Gäste: Sechs Menschen im Krankenhaus

Langenfeld (dpa/lnw) - Gebäck mit Nebenwirkungen: Nachdem ein 37-Jähriger in Langenfeld Hasch-Muffins für seine Gäste gebacken hatte, mussten Rettungskräfte ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte einer der Gäste am frühen Montagmorgen den Notruf und berichtete davon, dass er und seine Freunde nach dem Verzehr von «Cannabis-Kuchen» ärztliche Hilfe bräuchten. Als wenig später Feuerwehr-Sanitäter und Polizeibeamte in der Wohnung ankamen, ging es drei Männern und drei Frauen im Alter zwischen 28 und 64 Jahren schlecht. Einige schrien laut Polizei, oder lagen benommen auf einem Sofa. Auf dem Fußboden lag Erbrochenes.

Von dpa