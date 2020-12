Nach Zusammenprall: Uth hat das Krankenhaus verlassen

Uth war am Sonntag nach einem Kopfballduell mit FCA-Verteidiger Felix Uduokhai bei der Landung mit dem Kopf auf den Boden geknallt und hatte eine Gehirnerschütterung erlitten. Nach minutenlanger Behandlung war der 29-Jährige auf einer Trage vom Platz und in ein Krankenhaus gebracht worden. Vor dort aus hatte Uth bereits wenige Stunden nach dem Vorfall via Instagram Entwarnung gegeben: «Guten Abend zusammen. Mir geht's ganz gut».

Uths ehemaliger Trainer Markus Gisdol vom 1. FC Köln hatte sich am Montag ebenfalls erleichtert gezeigt. «Ich war geschockt über die Verletzung von Mark Uth und war froh, als er sich auf meine Nachricht gemeldet und geschrieben hat, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht», sagte Gisdol. Uth spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim 1. FC Köln.