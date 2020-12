Vertrag mit Terzic als Cheftrainer «zunächst» bis zum Sommer

Dortmund ist nach dem 1:5 gegen Aufsteiger Stuttgart am Samstag Tabellenfünfter. Terzic war nach der Trennung von Favre vom Co- zum Cheftrainer bis zum Saisonende aufgestiegen. Laut Medienberichten soll der BVB für die Zeit danach großes Interesse an Borussia Mönchengladbachs Marco Rose haben.