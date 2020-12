Van Laack-Bestellung wird Mittwoch Thema im Plenum

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die umstrittene Bestellung von zehn Millionen Schutzkitteln bei der Mode-Firma van Laack wird am Mittwoch Thema in der Plenarsitzung des Landtags. Die SPD-Fraktion will von der Staatskanzlei wissen, welche Produkte der van Laack-Chef Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Telefon angeboten hatte und ob Laschet ihm Zusagen «zum weiteren Vorgehen zur Vergabe von Aufträgen» gemacht habe. Die Grünen haben ebenfalls eine Anfrage gestellt: Die Staatskanzlei soll sagen, welche Firmen Laschet noch kontaktiert hat. Die Fragestunde ist für den späten Nachmittag angesetzt.

Von dpa