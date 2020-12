Hagen (dpa/lnw) - Mit einem Geständnis hat in Hagen am Montag der Prozess um den gewaltsamen Tod einer dreifachen Mutter begonnen. Der Ehemann der 38-Jährigen hat zugegeben, sie am 9. Juni 2020 erstochen zu haben. Die Ärzte hatten später 49 Stich- und Schnittverletzungen gezählt - allein 15 im Hals- und Gesichtsbereich. Zum Prozessauftakt erklärte der 25-jährige Serbe: «Ich habe die Kontrolle über mich verloren.» Er sei wütend und traurig gewesen, weil ihm seine Frau nach zwei Affären nicht die gemeinsame, damals dreijährige Tochter überlassen wollte. Das Mädchen war bei der Bluttat nach seinen Angaben im Nebenzimmer gewesen.

Ohne vom Mord zu wissen, hatte die Polizei den illegal in Deutschland lebenden Angeklagten sechs Tage nach der Bluttat festnehmen und nach Serbien ausliefern wollen. Dort soll er bereits im Jahr 2018 wegen Menschenhandels zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden sein. In seiner Hagener Wohnung hatten die Beamten dabei zufällig die Leiche seiner Frau entdeckt. Die Anklage lautet auf Totschlag.