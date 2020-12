Leverkusens Direktor Rolfes zu Bern: «Ziel Achtelfinale»

Der 14-malige Landesmeister, der die Schweizer Superliga seit drei Jahren dominiert, wurde Bayer bei den Ziehungen der Paarungen für die Zwischenrunde am 18. und 25. Februar 2021 zugelost. Die Young Boys qualifizierten sich für die K.o.-Spiele mit einem zweiten Rang in der Gruppe A hinter AS Rom. Leverkusen gewann die Gruppe C.