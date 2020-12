Männer brechen versiegelten Tatort in Wuppertal auf

Wuppertal (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Wuppertal zwei Männer an einem versiegelten Tatort erwischt. Polizisten hatten am Samstag in einem Mehrfamilienhaus eine größere Drogenplantage ausgehoben und sechs Verdächtige festgenommen. Als Beamte am Sonntag das Siegel an der Haustür überprüften, stellten sie fest, dass an der Tür eine Scheibe eingeschlagen worden war, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete.

Von dpa