«Drive-in»-Weihnachtsmarkt darf weitermachen

Kalkar (dpa/lnw) - Der «Drive-in»-Weihnachtsmarkt für Autofahrer im Freizeitzentrum «Wunderland» in Kalkar darf trotz des neuen Lockdowns weiter öffnen. Das hätten die Ordnungsbehörden entschieden, sagte eine Wunderland-Sprecherin am Montag. Würstchen und Glühwein dürften zum Verzehr im Auto auf einem Parkplatz oder zur Mitnahme weiter verkauft werden, Non-Food-Artikel wie Kleidung oder Stofftiere allerdings nicht mehr. «Wir passen die Stände an und dann geht's weiter», sagte die Sprecherin.

Von dpa