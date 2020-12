Thyssenkrupp bereitet Schließung von Grobblech-Werk vor

Duisburg (dpa) - Der Stahlkonzern Thyssenkrupp bereitet die Schließung seines Grobblech-Werks in Duisburg mit rund 800 Beschäftigten vor. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der «Westdeutsche Allgemeine Zeitung». «In den letzten Monaten konnte trotz intensiver Suche kein Käufer gefunden werden, der den Geschäftsbereich fortführen würde», zitiert die Zeitung aus einem Schreiben des Thyssenkrupp-Stahlvorstands an die Mitarbeiter. Nach der Absage der Saarstahl AG für eine Übernahme des Geschäftsbereichs Grobblech werde man damit beginnen, die Stillsetzung des Werks bis spätestens Ende September 2021 einzuleiten. Thyssenkrupp hatte den Beschluss zur Stillsetzung im Frühjahr gefasst, sofern ein Verkauf nicht möglich sein sollte.

Von dpa