Bottrop (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 2 bei Bottrop ist ein Lastwagen mit einer schweren Baumaschine auf dem Auflieger umgekippt und quer auf der Fahrbahn gelandet. Die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen war daher am frühen Dienstagmorgen komplett gesperrt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von dpa