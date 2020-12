Köln (dpa/lnw) - Die Polizei Köln hat einen 22-jährigen Mann festgenommen, der wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und schweren Raubes mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann am frühen Dienstagmorgen an seiner Wohnanschrift in Köln fest, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten.

Von dpa