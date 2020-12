Berlin (dpa) - Für Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wären Marco Rose, Julian Nagelsmann oder Jesse Marsch die idealen Nachfolger von Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund. Die drei «verkörpern all das, was Dortmund fehlt: Emotion, Ansprache, Begeisterung, Mitfiebern», schrieb der TV-Experte in einer Kolumne für den TV-Sender Sky.

Von dpa