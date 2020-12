Laschet ruft zu Distanzhalten an Weihnachten auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kurz vor dem bundesweiten harten Corona-Lockdown hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Bevölkerung zum Distanzhalten auch an Weihnachten aufgerufen. «Das Weihnachtsfest wird anders sein müssen als alle anderen Weihnachtsfeste, die wir vielleicht in unserer Generation erlebt haben», sagte Laschet am Dienstag in einer Unterrichtung des Landtags in Düsseldorf. Die Rede des Ministerpräsidenten wurde unterbrochen von Zwischenrufen der AfD.

Von dpa