Streit um Maske: Mann schlägt Sicherheitsdienst

Hürth (dpa/lnw) - Bei einem Maskenstreit in einem Hürther Einkaufszentrum hat ein Mann einem Sicherheitsdienst-Mitarbeiter mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Security habe zuvor eine Gruppe von vier Männern darauf hingewiesen, dass sie ihren Mund-Nasen-Schutz nicht richtig getragen hätten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Verlauf eines Streitgesprächs habe der Unbekannte aus der Gruppe heraus den Mitarbeiter attackiert. Dieser kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Männer flohen unerkannt.

Von dpa