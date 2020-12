Bayer als Tabellenführer ins Derby

Leverkusen (dpa) - Mit dem Rückenwind als ungeschlagener Tabellenführer tritt Bayer Leverkusen am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) zum Derby beim 1. FC Köln an. «Für uns ist das eine neue Erfahrung, aber eine tolle Erfahrung», sagte Bayer-Coach Peter Bosz am Dienstag. Verzichten muss er aber weiterhin auf Abwehrchef Sven Bender (Knie) und Kapitän Charles Aranguiz (Achillessehne) - und das nicht nur für die Partie in Köln. Für beide sei das Jahr 2020 wohl beendet. Sie werden auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München wohl fehlen. «Ich gehe davon aus», sagte Bosz.

Von dpa