Laumann: NRW weit weg von Entscheidung über Leben und Tod

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen muss nach Worten von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) noch nicht entschieden werden, welcher Corona-Patient beatmet werden kann und welcher nicht. «Trotz einer starken Belastung der Krankenhäuser sind wir von einer Triage noch sehr, sehr weit entfernt», zitierte Laumann am Dienstag einen Aachener Medizin-Professor. «Wir müssen nicht entscheiden, wer eine lebensnotwendige Beatmung bekommt und wer nicht», versicherte der Minister in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Corona-Krise.

Von dpa