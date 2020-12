Anhörung im Landtag: Weiter Streit um Braunkohle-Umsiedlung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die geplante Umsiedlung von fünf Dörfern im rheinischen Revier für den Braunkohletagebau sorgt weiter für Streit in der NRW-Energiepolitik. In einer Landtagsanhörung zur NRW-Leitentscheidung Braunkohle nannte der Umweltverband BUND die Umsiedlungspläne am Braunkohletagebau Garzweiler am Dienstag unnötig und unverantwortlich. RWE betonte dagegen die energiepolitische Notwendigkeit des Abbaus bis 2038. Mit rund 85 Prozent der Anwohner in den umzusiedelnden Dörfern seien bereits Einigungen erzielt worden.

