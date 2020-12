Gut besuchte Innenstädte in NRW vor Lockdown

Für manche stationäre Händler dürfte die Rückkehr der Kunden in die Innenstädte aber zu spät kommen. Trotz langer Schlangen vor einzelnen Geschäften macht sich der Handel keine Hoffnung mehr, noch das Weihnachtsgeschäft retten zu können. «Die sonst so umsatzstarke Phase zum Jahresende wird für viele Händler zum Fiasko», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, in Berlin.

Doch gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer für manche Händler in NRW. Denn die Düsseldorfer Landesregierung machte in der neuen Corona-Verordnung den Weg dafür frei, dass die Einzelhändler auch während des Shutdowns im Internet bestellte Ware in den eigentlich geschlossenen Läden an die Kunden aushändigen und so ihr Geschäft zumindest teilweise weiterführen können. Voraussetzung ist, dass dies «unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann».

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rief die Menschen außerdem auf, Gutscheine zu kaufen, anstatt im Internet Weihnachtsgeschenke zu bestellen. «Wir haben auch die Pflicht zur Solidarität gegenüber denjenigen, die zur Eindämmung der Pandemie ihre Türen schließen und so enorme Einnahmeeinbußen hinnehmen müssen», sagte er in einer Sondersitzung des Landtags in Düsseldorf.