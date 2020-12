Die Frau war von dem zur Tatzeit 18-Jährigen schwanger, wollte aber dennoch keine Beziehung mit ihm. Daraufhin habe er sie im Frühjahr 2020 per WhatsApp mit dem Tode bedroht, hieß es im Urteil. «Es geht nicht. Sonst bist du tot», schrieb er laut Urteil. Mitte Juni dieses Jahres habe er die im sechsten Monat schwangere Frau in ihrer Wohnung aufgesucht, geschlagen, gewürgt und im Laufe eines Tages insgesamt drei Mal vergewaltigt, so das Gericht.

Erst als die eineinhalb Jahre alte gemeinsame Tochter am Abend wach wurde, habe er von der Frau abgelassen und die Wohnung verlassen.