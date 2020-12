An der Uni-Klinik Essen seien Ende August die gut 40 000 vom Land bereitgestellten Kittel angekommen, aber nicht für die Verwendung freigegeben worden, teilte die Klinik am Dienstag mit. «Wir setzen zum Schutz unserer Anwender und Patienten nur Schutzkittel aus Vlies ein, die gem. DIN EN ISO 10993-5 geprüft und zertifiziert sind», hieß es in der Mitteilung. Die van Laack-Kittel - die in 476 Paketen kamen - würden derzeit gelagert. Die Klinik bestätigte damit einen Bericht des Podcasts «Lauer und Wehner».

Van Laack reagierte zunächst nicht auf dpa-Anfrage. Das Magazin «Capital» zitierte eine Sprecherin mit den Worten: «Selbstverständlich erhalten unsere Kunden ausschließlich Lieferungen, die den Anforderungen und Kriterien der Bestellungen entsprechen.»

Die Beschaffung der Schutzkittel wird am Mittwoch auch Thema in der Plenarsitzung des Landtags sein. Das Geschäft mit dem Modehersteller van Laack hatte für Debatten gesorgt, da Ministerpräsident Armin Laschets Sohn den Kontakt zu der Firma hergestellt hatte. Johannes «Joe» Laschet ist Mode-Blogger und Werbepartner der Firma aus Mönchengladbach.