Lastwagen mit Corona-Impfstoffen dürfen auch sonntags fahren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Lastwagen mit Corona-Impfstoffen an Bord dürfen in Nordrhein-Westfalen auch an Sonn- und Feiertagen fahren. Ein entsprechender Erlass gelte auch für den Transport von anderen für die Impfungen wichtigen Gütern wie Kühlsystemen oder medizinischen Instrumenten, sagte ein Sprecher des NRW-Verkehrsministeriums am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Befristet sei die Ausnahmegenehmigung zunächst bis zum 30. Juni 2021.

Von dpa