Metall-Tarifverhandlungen: Positionen weit auseinander

Neuss (dpa/lnw) - Beim Auftakt der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen sind die Differenzen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern deutlich geworden. Die IG Metall war am Mittwoch mit einer Forderung nach vier Prozent mehr Geld in die erste Verhandlungsrunde in Neuss gegangen. Das Geld soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft in Lohnerhöhungen fließen, oder als teilweiser Ausgleich für Arbeitszeitreduzierungen in Betrieben verwendet werden, denen die Corona-Krise schwer zu schaffen macht. Verhandelt wird für rund 700 000 Beschäftigte der Branche in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa