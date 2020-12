Hamm (dpa/lnw) - Ein 95-jähriger Fußgänger ist in Hamm von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte am Dienstagabend eine Straße überqueren wollen, als ihn der Wagen erfasste, wie die Polizei mitteilte. Der Senior wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Von dpa