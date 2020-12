In Nordrhein-Westfalen weniger D-Mark in Euro umgetauscht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fast 19 Jahre nach Einführung des Euro-Bargeldes haben noch viele Menschen D-Mark zu Hause. Die Bundesbank tauscht diese Geldscheine und Münzen nach wie vor um. In diesem Jahr machten aber deutlich weniger Menschen in Nordrhein-Westfalen davon Gebrauch: Nach Angaben der Bundesbank gab es in NRW bis Ende November knapp 11 000 Umtauschvorgänge - fast 60 Prozent weniger als im gesamten Jahr 2019.