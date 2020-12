Milde Temperaturen und Nebel in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen wird es mild und neblig. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, steigt die Temperatur am Mittwoch auf acht bis zwölf Grad. Stellenweise kann es am Vormittag Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern geben. In der Nacht zum Donnerstag ziehen in der zweiten Nachthälfte Wolkenfelder auf. Im Norden und Westen kann es örtlich regnen. Die Temperatur sinkt auf acht bis fünf Grad.

Von dpa