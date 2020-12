Feuer auf Schulgelände in Bad Honnef: Brandursache unklar

Bad Honnef (dpa/lnw) - In Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) hat es auf einem Schulgelände gebrannt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war das Feuer am Dienstagabend auf einer Baustelle im Altbauteil der Schule ausgebrochen. Dieser sollte demnach abgerissen werden. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen des Feuers auf den Neubau der Schule verhindern können. Insgesamt seien etwa 140 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr ist den Angaben zufolge bis Mittwochvormittag vor Ort, um letzte Glutnester zu löschen.