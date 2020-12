Feuer in Ex-Realschule in Bad Honnef: Brandursache unklar

Bad Honnef (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einer ehemaligen Realschule in Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis ermittelt die Kriminalpolizei. Als Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend am Brandort im Zentrum der Stadt eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem weitläufigen Dach des Gebäudes, teilte die Polizei in Bonn am Mittwoch mit. Das Feuer war im Altbauteil der Schule ausgebrochen, der laut Polizei demnächst abgerissen werden sollte. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen auf den Neubau der Schule verhindern können. Insgesamt waren etwa 140 Retter im Einsatz.