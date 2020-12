Sternsingen: Segensbriefe und digitale Besuche geplant

Aachen (dpa/lnw) - Die Sternsinger kommen in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie doch nicht an die Haustüren. «Wir empfehlen den Sternsingergruppen, in der jetzigen Situation auf einen Besuch der Menschen an den Haustüren zu verzichten», sagte Pfarrer Dirk Bingener, der Präsident des Kindermissionswerks «Die Sternsinger», am Mittwoch in Aachen. Stattdessen solle es ein kontaktloses Sternsingen mit alternativen Aktionen geben. Diese könnten Segensbriefe oder digitale Besuche sein.

Von dpa