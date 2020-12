Grüne fordern Plan: Wie geht es weiter an den Schulen?

Noch immer fehle ein Stufenplan in NRW, ab welcher Infektionsrate was konkret zu tun sei - speziell in den besonders stark betroffenen Kommunen. Die bisherigen kurzfristigen Kurswechsel beim Unterricht in der Corona-Krise seien schlecht vorbereitet gewesen und hätten enormen Schaden in der Schulpolitik angerichtet.

«Hier darf sich nicht wiederholen, was wir in den Osterferien, in den Sommerferien und in den Herbstferien erlebt haben: Es waren Ferien der verpassten Chancen», sagte Schäffer . An Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und seine Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) appellierte sie: «Sie haben jetzt ordentlich viele Hausaufgaben für diese Weihnachtsferien bekommen, und wir erwarten, dass sie diese erledigen.»