Pusica und Meister fehlen GWD Minden mehrere Monate

Minden (dpa/lnw) - Handball-Bundesligist GWD Minden muss mehrere Monate auf Lucas Meister und Miljan Pusica verzichten. Beide Innenblock-Spieler hatten sich am Dienstag im Ostwestfalen-Derby gegen den TBV Lemgo (28:23) schwer verletzt: Teamkapitän Pusica zog sich einen Kreuzbandriss zu, Meister fehlt nach einem Abriss der Bizepssehne am Ellenbogen. Das teilte der Club nach medizinischen Untersuchungen am Mittwoch mit.

Von dpa