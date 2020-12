RWE-Verfolger Borussia Dortmund verpasst erneut Sieg

Dortmund (dpa/lnw) - Die U23-Fußballer von Bundesligist Borussia Dortmund haben im Aufstiegskampf zur 3. Liga den nächsten Dämpfer einstecken müssen. Am Mittwoch kam die BVB-Zweitvertretung in einem Nachholspiel der Regionalliga West gegen Rot-Weiß Oberhausen nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Die Borussia musste sich bereits am vergangenen Samstag gegen den VfB Homberg mit einem 0:0 begnügen. Der Tabellenzweite liegt mit 40 Punkten sieben Zähler hinter Spitzenreiter Rot-Weiss Essen (47), ist allerdings noch mit zwei Partien im Rückstand.

Von dpa