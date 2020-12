Thüringer HC lässt Rückraumspielerin Lopes ziehen

Bad Langensalza (dpa) - Handball-Bundesligist Thüringer HC verzichtet künftig auf die Dienste von Mariana Ferreira Lopes. Die portugiesische Nationalspielerin wechselt mit sofortiger Wirkung zum Ligarivalen TSV Bayer 04 Leverkusen, wo sie sich mehr Einsatzzeiten erhofft. Lopes war zur Saison 2019/20 vom SV Union Halle-Neustadt zu den Thüringerinnen gewechselt. In der laufenden Saison zählte die 26-Jährige zunächst zum Stammpersonal, verzeichnete zuletzt aber kaum noch Spielanteile. Nach dem Ende der Europameisterschaft in Dänemark setzt der Thüringer HC die Bundesliga-Saison am 27. Dezember mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund fort.

Von dpa