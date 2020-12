Impfgipfel berät über Fahrplan der Corona-Impfungen in NRW

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) könnte es in Deutschland schon nächste Woche mit den Impfungen losgehen. Noch vor Heiligabend könnte der erste Impfstoff in der EU zugelassen werden. In NRW sind 53 Corona-Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten aufgebaut worden.