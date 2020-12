Verkürzte DEL-Saison beginnt mit rheinischem Derby

Köln (dpa) - Die Deutsche Eishockey Liga startet heute verspätet in die neue Saison. Zum Auftakt kommt es zum 228. rheinischen Derby der Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind keine Zuschauer zugelassen, das Portal MagentaSport überträgt das Eröffnungsspiel aber frei empfangbar für jeden. Vom heutigen Donnerstag an wird nahezu täglich gespielt. Die verkürzte Hauptrunde soll bis Mitte März absolviert werden. Anschließend folgen verkürzte Playoffs. Die Hauptrunde wird in zwei Gruppen unterteilt (Nord und Süd), um Infektionsgefahren bei Reisen einzuschränken.

Von dpa