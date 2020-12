Viele Wolken und etwas Regen in NRW

Essen (dpa/lnw) - In der zweiten Wochenhälfte bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen trüb und mild. Nach etwas Regen am Donnerstagvormittag sei es tagsüber meist trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Im Südwesten des Landes kann sich der Himmel auflockern, ansonsten bleibt es bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 7 bis 2 Grad. Im Bergland ist dann leichter Bodenfrost möglich.

Von dpa