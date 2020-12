Obduktion bestätigt Gewalttat in Isselburg

Isselburg (dpa/lnw) - Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod zweier Frauen in Isselburg im westlichen Münsterland liegt das Obduktionsergebnis vor. «Beide Frauen sind gewaltsam zu Tode gekommen», erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt laut Mitteilung. Ein Familienvater soll zuerst seine Ehefrau (46), die Tochter (17) sowie anschließend sich selbst getötet haben. Eine zweite Tochter (14) fand die Polizei am Donnerstagmorgen unverletzt in der Wohnung.