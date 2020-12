Der massive Einsatz von Kurzarbeit sowie die Hilfen für Unternehmen haben einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in NRW verhindert. „Trotz der negativen Auswirkungen für Arbeitssuchende wurden 2020 keine Negativrekorde auf dem Arbeitsmarkt verzeichnet“, erklärte die Bundesagentur für Arbeit NRW, die Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund NRW, in einer Pressekonferenz.

Rekordwert seit Ende des Zweiten Weltkriegs

Dennoch hat die Corona-Pandemie und der im Frühjahr verhängte erste Lockdown in NRW dramatische Auswirkungen. „Die Zahl der Menschen, die verkürzt gearbeitet haben, stieg im März und April auf ein beispielloses Niveau“, sagte Torsten Withake, Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Im Mai 2020 meldeten in NRW 105.000 Betriebe für 1,11 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeit an – ein Rekordwert seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Withake: „Dadurch wurden nach unseren Berechnungen bis zu 1,2 Millionen Arbeitsplätze gesichert.“ Im Schnitt lag die Arbeitslosigkeit seit 1993 nur in den Jahr 2017 bis 2019 niedriger als 2020. Für das kommende Jahr gehen die Tarifpartner von einer konjunkturellen Erholung im Frühjahr aus.