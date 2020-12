Corona-Impfungen nach Weihnachten: Senioren in Heimen zuerst

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will nach Weihnachten zuerst mit Coronaschutzimpfungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen beginnen. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag nach einem «Impf-Gipfel» mit Vertretern von Ärzteverbänden und Kommunen an. Rund 175 000 Menschen, die in NRW in 230 Einrichtungen lebten, hätten erste Priorität, sagte er.

Von dpa