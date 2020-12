Razzien wegen mutmaßlich illegalem Glücksspiel in NRW

Detmold (dpa/fld) - Wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels und Betruges hat es in Ostwestfalen und Lippe mehrere Razzien gegeben. Nach monatelangen Ermittlungen durchsuchten Kräfte mehrerer Polizeibehörden aus NRW am Mittwochabend mutmaßlich illegale Spielstätten und Wohnungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Detmold am Donnerstag mit.