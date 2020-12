Weihnachten: Armin Laschet will Gutscheine verschenken

Oberhausen (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will angesichts des harten Lockdowns in diesem Jahr zu Weihnachten vor allem Gutscheine verschenken. In einem Interview mit den «NRW-Lokalradios» verriet der CDU-Politiker, dass er noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen habe. Als der Moderator danach meinte, dann werde es jetzt aber knapp, widersprach Laschet. «Nein, es wird nicht knapp, es wird keine geben.»