Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Gruppe von bewaffneten und maskierten Räubern hat eine Familie in Düsseldorf in ihrer Wohnung überfallen. Vier bis fünf Täter seien am Mittwochabend in die Wohnung eingedrungen, hätten Vater, Mutter und Tochter mit Schusswaffen bedroht und gefesselt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Von dpa