Spuck-Verdacht: DFB untersucht Vorfall mit Kramer

Dabei geht es um eine Szene aus der 83. Minute beim Bundesliga-Spiel am Dienstagabend zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach (3:3), als Kramer in die Richtung seines Gegenspielers Sebastian Rode gespuckt haben soll.

Der Frankfurter sagte in «Bild»: «Ich habe nichts mitbekommen und auch nichts gespürt.» Kramer erklärte: «Natürlich habe ich ihn nicht angespuckt! Mal abgesehen davon, dass mir so 'ne Aktion jetzt nicht so wirklich in den Sinn kommen würde und abgesehen davon, dass ich den Sebastian Rode auch ganz gerne mag, einfach nein.»