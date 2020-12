Autofahrerin überfährt rote Ampel und rammt Streifenwagen

Essen (dpa/lnw) - Eine Autofahrerin ist in Essen bei Rot auf eine Kreuzung gefahren und hat dabei einen Streifenwagen gerammt. Die beiden Polizisten wurden bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt, die Frau kam zunächst stationär in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war das Polizeiauto nicht auf einer Einsatzfahrt, sondern regulär bei Grün auf die Kreuzung gefahren. Die Autofahrerin habe den herannahenden Streifenwagen übersehen. Weswegen sie bei Rot auf die Kreuzung fuhr, war unklar. Ein Alkoholtest zeigte 0,0 Promille an. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung über den Unfall berichtet.

Von dpa