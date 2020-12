Dirk Roßmann: Angela Merkel ist für mich die Frau des Jahres

Köln (dpa) - Für Drogeriekettenchef Dirk Roßmann ist Bundeskanzlerin Angela Merkel die Frau des Jahres. «Ich bin nicht immer mit Frau Merkel einer Meinung gewesen in ihrer Politik. Aber ich finde, sie ist doch so eine eindrucksvolle Frau und hat jetzt in der Corona-Zeit das Richtige gesagt, das Richtige gedacht, richtig gehandelt», sagte der 74-Jährige dem Podcast «Die Wochentester» des «Kölner Stadt-Anzeigers» auf die Frage, wer sein Held 2020 sei. Er nannte zuerst Greta Thunberg und dann auch Angela Merkel. «Vor vier, fünf Wochen hat sie gesagt, wir müssen sofort in einen Lockdown. Hätten wir das gemacht vor vier Wochen, dann hätten wir heute nicht diese schreckliche Überbelastung der Krankenhäuser.»

Von dpa