Polizei: «Fast alle» halten sich an Ausgangsbeschränkung

Solingen (dpa/lnw) - In der Nacht zu Freitag ist zum ersten Mal die nächtliche Ausgangsbeschränkung in Solingen zwischen 22.00 und 5.00 Uhr kontrolliert worden. In der Stadt hätten sich fast alle Menschen an die neuen Regelungen gehalten, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. «Insgesamt wurden nur acht mündliche Verwarnungen ausgesprochen, mehr nicht.» Die Stadt Solingen berichtete zudem von zwölf mündlichen Verwarnungen durch ihren Ordnungsdienst. Mehrere andere Personen konnten eine Arbeitgeberbescheinigung vorweisen.

Von dpa