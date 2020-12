Erlass: Keine Erstattung der Lohnzahlung bei Tönnies

Rheda-Wiedenbrück/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Erstattung von Lohnfortzahlungen an den Fleischkonzern Tönnies bleibt das Land Nordrhein-Westfalen bei seiner Ablehnung. Das NRW-Arbeits- und Gesundheitsministerium habe den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) per Erlass angewiesen, Anträge auf Verdienstausfallentschädigung abzulehnen. Das teilte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Beim Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Von dpa