Gewalttat in Isselburg: Obduktion am Freitag

Isselburg (dpa/lnw) - Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod zweier Frauen in Isselburg im westlichen Münsterland hat die Polizei die Ermittlungen mit der Obduktion fortgesetzt. Ein Familienvater soll zuerst seine Ehefrau (46), die Tochter (17) sowie anschließend sich selbst getötet haben. Eine zweite Tochter (14) fand die Polizei am Donnerstagmorgen unverletzt in der Wohnung. Zum Ergebnis der Obduktion der drei Leichen wurde am Freitag noch nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft Münster verwies darauf, dass sich die Ermittler zu der Art, wie die drei Familienmitglieder ums Leben kamen, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht äußern werden. Eine Mordkommission im Polizeipräsidium Münster übernahm die Ermittlungen.