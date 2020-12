Zu viele Teilnehmer: Polizei stoppt Esoterik-Zeremonie

Gevelsberg (dpa/lnw) - Polizei und Ordnungsamt haben in Gevelsberg eine nächtliche Esoterik-Zeremonie beendet, weil zu viele Menschen daran teilgenommen hatten. Gegen die zwölf Anwesenden seien Ordnungsgelder wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen verhängt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem wurde eine bei dem Treffen angebotene Substanz beschlagnahmt, die von den Teilnehmern «Tee des inneren Friedens» genannt worden sei. Er bestehe der Verdacht, dass es sich um verbotene Betäubungsmittel handele. Zeugen hatten in dem Seminargebäude in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag verdächtige Bewegungen bemerkt und die Polizei gerufen.

Von dpa